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لبنان

"دولار جديد" يدخل لبنان.. سعره مفاجأة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-12-2024 | 16:15
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عُلِم أنَّ جهات مختلفة في لبنان حاولت مؤخراً ترويج "دولارات مجمدة" جرى تمريرها من سوريا إثر سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
 
وتبين أن تلك الجهات تسعى لتمرير بيع تلك الدولارات بأقل من سعرها الحقيقي، علماً أن المحاذير وراء هذا الأمر كثيرة جداً.
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فعلى سبيل المثال، فإن الـ100 دولار من الدولار المجمد تباع بين 80 و 90 دولاراً، وفق ما تقول المصادر.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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