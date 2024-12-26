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لبنان

بالفيديو: توغل اسرائيلي في وادي الحجير.. الجيش يُقفل الطريق والأهالي ينزحون

Lebanon 24
26-12-2024 | 02:30
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في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، قام الجيش الاسرائيلي بالتقدم إلى بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون وإلى وادي الحجير في جنوب لبنان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأظهر فيديو تقدم آليات عسكرية إسرائيلية في المنطقة، وقيام جيش العدو بعمليات تمشيط عقب هذا التوغل.
 
واثر تقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي بشكل مفاجئ باتجاه القنطرة، نزح أهالي البلدة إلى بلدة الغندورية.
 
إلى ذلك، أقفل الجيش الطريق المؤدي إلى وادي الحجير بدءًا من مركزه عند جسر قعقعية الجسر، فيما دبابات الميركافا الاسرائيلية تجول في الوادي بالتزامن مع تمشيط مكثف لأحراجه.
 
 
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ودعت بلدية مجدل سلم المواطنين إلى عدم سلوك طريق السلوقي الحجير نحو النبطية بما فيها المتفرعات من بلدة قبريخا بسبب الظروف الأمنية المستجدة.
 
ولاحقا، توجهت دورية لقوات اليونيفيل إلى مفرق بلدة القنطرة حيث تتواجد القوة الإسرائيلية.

إلى ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص بالأسلحة الرشاشة من مارون الراس باتجاه بنت جبيل ويسجل تحليق منخفض للمسيّرات في المنطقة.

وأفادت مندوية "لبنان 24" ان قوة من الجيش دخلت برفقة سيارة اسعاف الى بلدة القنطرة ما يعني ان خروج قوات العدو منها.
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