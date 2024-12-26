المعارضة تميل الى التصعيد

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أفادت مصادر مطلعة "ان قوى المعارضة تميل بشكل عام، الى الذهاب نحو خيارات تصعيدية في الملف الرئاسي، عبر ترشيح شخصية سياسية من ضمن الفريق السياسي المناوئ بشكل علني لـ "حزب الله".وترى المصادر انه "بعد ان كان عدد من الشخصيات والنواب المعارضين يعارضون هذا التوجه، يبدو ان التصعيد بات خياراً لكل قوى المعارضة من دون استثناءات تذكر".وبحسب المصادر فإن هذا الخيار الذي قد تتبناه المعارضة رسميا، لا يعني ابدا ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للرئاسة، نظرا لوجود تحفظات لدى غالبية فئات وشخصيات المعارضة نفسها على هذا الترشيح".