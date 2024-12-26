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لبنان

نائب شاب سيتسلّم القيادة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-12-2024 | 02:15
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تتحدث أوساط حزبية في تيار مسيحي عن قُرب تسلّم نائب شاب زمام قيادة "التيار" خلفاً لوالده، وذلك بناءً على التغييرات الجذرية التي شهدتها المنطقة وسيشهدها لبنان في المرحلة المقبلة مع مطلع العام الجديد.
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المصدر: لبنان 24
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