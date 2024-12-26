نائب شاب سيتسلّم القيادة

تتحدث أوساط حزبية في تيار مسيحي عن قُرب تسلّم نائب شاب زمام قيادة "التيار" خلفاً لوالده، وذلك بناءً على التغييرات الجذرية التي شهدتها المنطقة وسيشهدها لبنان في المرحلة المقبلة مع مطلع العام الجديد.

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