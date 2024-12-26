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لبنان

ما جديد تعويضات "حزب الله" بعد الحرب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-12-2024 | 02:45
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علّقت أوساط متابعة لنشاط "حزب الله" المُرتبط بالتعويض على المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي، على الانتقادات التي تمّ الحديث عنها والشكاوى المقدمة في هذا الإطار من قبل المواطنين.
الأوساط قالت لـ"لبنان24" إنَّ "الصرفيات الممنوحة للمواطنين تستند إلى أُطر واضحة وبناء لتقييم الأضرار واستناداً لأسعار السوق وليس إلى تخمينات التجار الذين يسعون لإستغلال المواطنين وزيادة قيمة الفواتير للاستفادة".
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وذكرت المصادر عينها أنَّ كل الفواتير يتم دفعها من دون أيّ تأخير في حين أنّ اللجان المعنية تستقبل كافة المراجعات لإعادة الكشف وتقييم الأضرار.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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