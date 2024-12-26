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لبنان

الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة تابع تأمين إيواء لمتضرري انهيار مبنى "الزيلع" في الميناء

Lebanon 24
26-12-2024 | 03:12
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 أشرف الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد بسام نابلسي على التدابير المتخذة منذ اللحظة الاولى لوقوع حريق وانهيار مبنى "الزيلع" في مدينة الميناء، بناء على توجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقام بالتنسيق مع القائمقام ايمان الرافعي التي تسيّر بلدية الميناء، بتأمين ايواء المتضررين في المدرسة الفندقية.
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واعلنت الهيئة في بيان، انها "تقوم باتخاذ التدابير لتأمين بدل ايواء للمتضررين، بالتوازي مع تسلمها التقرير الهندسي الذي اعدته نقابة المهندسين ودائرة الهندسة في بلدية الميناء الذي يفيد بأن الابنية المحيطة بمكان الحادث صالحة للسكن ولا تشكل أي خطر على قاطنيها"، داعية "المواطنين الى إبلاغ البلديات والجهات المختصة عن اي مخالفات في ابنيتهم قد تشكل خطرا على سلامتهم".

وتوجه نابلسي من اهالي وعائلات الشهيدين خليل الاشقر وعبدالله المهتدي بالمواساة والتعزية راجيا من الله ان "يتغمدهما بواسع رحمته وأن يمن على ذويهما بالصبر والسلوان".
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