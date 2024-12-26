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لبنان

بيرم: الحل الوحيد فقط المقاومة وفشل ذريع لكل الحلول الأخرى

Lebanon 24
26-12-2024 | 03:30
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علّق وزير العمل مصطفى بيرم عبر حسابه على "إكس"  على توغل قوات الاحتلال في وادي الحجير.

 وكتب: "عبرة تاريخية، وإستنتاج حتمي بأن الخيار والحل الوحيد فقط وفقط المقاومة وفشل ذريع لكل الحلول الأخرى".
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