بيرم: الحل الوحيد فقط المقاومة وفشل ذريع لكل الحلول الأخرى

علّق وزير العمل مصطفى بيرم عبر حسابه على "إكس" على توغل قوات الاحتلال في وادي الحجير.



وكتب: "عبرة تاريخية، وإستنتاج حتمي بأن الخيار والحل الوحيد فقط وفقط المقاومة وفشل ذريع لكل الحلول الأخرى".

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