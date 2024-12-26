سلوم افتتح التبرعات للصيدليات المتضررة

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تسلّم نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم مساعدة مالية بقيمة ١٠ الاف دولار أميركي، من صاحب شركة " L pharm " أحمد لاوند ، تم ايداعها في الحساب المفتوح في بنك "لبنان والمهجر" المخصص لمساعدة الصيدليات المتضررة، والبالغ عددها قرابة الـ ٤٠٠ صيدلية ، متضررة كلياً او جزئيا.وشكر سلوم لصاحب شركة " L pharm " و الدكتور زياد الحاج شحاده، هذه الخطوة "التي تشكّل مساعدة فعليّة للصيدليات المتضرّرة"، واعتبر "أننا بهذه الخطوة نفتتح بشكل عملي باب مساعدة الصيدليات المتضررة"، داعياً "شركات ومصانع الادوية الى خطوات مثيلة، ما يجسّد الشراكة الحقيقية في قطاع الدواء وخدمة المريض والوطن".وأعلن أن "مجلس النقابة عند توافر مبلغ مقبول من المساعدات سيوزعها على الصيدليات المتضررة بطريقة عادلة ومتساوية بين الجميع طبقاً للاضرار، وسيتمّ الاعلان بالتفاصيل عن المستفيدين منها".