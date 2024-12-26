Advertisement

لبنان

سلوم افتتح التبرعات للصيدليات المتضررة

Lebanon 24
26-12-2024 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1297733-638708081618043185.jpg
Doc-P-1297733-638708081618043185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلّم نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم مساعدة مالية بقيمة ١٠ الاف دولار أميركي، من صاحب شركة " L pharm " أحمد لاوند ، تم ايداعها في الحساب المفتوح في بنك "لبنان والمهجر" المخصص لمساعدة الصيدليات المتضررة،  والبالغ عددها قرابة الـ ٤٠٠ صيدلية ، متضررة كلياً او جزئيا.
Advertisement

وشكر سلوم لصاحب شركة " L pharm " و الدكتور زياد الحاج شحاده، هذه الخطوة "التي تشكّل مساعدة فعليّة للصيدليات المتضرّرة"، واعتبر "أننا بهذه الخطوة نفتتح بشكل عملي باب مساعدة الصيدليات المتضررة"، داعياً "شركات ومصانع الادوية الى خطوات مثيلة، ما يجسّد الشراكة الحقيقية في قطاع الدواء وخدمة المريض والوطن".

وأعلن أن "مجلس النقابة عند توافر مبلغ مقبول من المساعدات سيوزعها على الصيدليات المتضررة بطريقة عادلة ومتساوية بين الجميع طبقاً للاضرار، وسيتمّ الاعلان  بالتفاصيل عن المستفيدين منها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-12-26
05:58 | 2024-12-26
05:51 | 2024-12-26
05:35 | 2024-12-26
05:22 | 2024-12-26
05:00 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24