Advertisement

لبنان

نقابة المستشفيات تصدر بياناً بشأن التعرفات مع شركات الضمان

Lebanon 24
26-12-2024 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1297739-638708088900411413.jpg
Doc-P-1297739-638708088900411413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد مجلس نقابة المستشفيات في لبنان اجتماعا برئاسة النقيب المهندس سليمان هارون تداول خلاله المجتمعون في العلاقة التعاقدية القائمة بين المستشفيات وشركات الضمان في لبنان لتأمين الخدمات الاستشفائية للمرضى المؤمنين لدى كل منها، حيث تم التركيز على التعرفات التي تسددها الشركات للمستشفيات، والتي لم تعد تواكب الكلفة الحقيقية للتقديمات في ظل ارتفاع اسعار السلع، لا سيما منها الإستهلاكية التي تدخل ضمن عناصر كلفة الخدمات الإستشفائية
Advertisement

non chargeable items)) خصوصاً بعد رفع الدعم عن البعض منها،اضافة الى عوامل اخرى ساهمت في ارتفاع كلفة هذه الخدمات. وفي حين ان الشركات قد زادت اسعار بوالص التأمين فإن التعرفات المتعاقد عليها لا زالت دون الأسعار التي كان معمولاً بها عام 2019 بشكل متفاوت بين المستشفيات بنسبة تتراوح بين 25% و40%.

وعليه، فإن المستشفيات ستعمد مضطرة اعتبارا من 1/2/2025 الى زيادة نسبة 15% على التعرفات المتعاقد عليها مع كل من الشركات لضمان استمرارية تقديم افضل الخدمات للمرضى المؤمنين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-12-26
05:58 | 2024-12-26
05:51 | 2024-12-26
05:35 | 2024-12-26
05:22 | 2024-12-26
05:00 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24