كان ينتحل صفة طبيب.. تعميم صورة موقوف هل وقعتم ضحيته؟ (صورة)

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:"تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ، صورة الموقوف ب. ج. (مواليد عام 1983، لبناني)، من أصحاب السّوابق، ومطلوب للقضاء بجرائم نصب واحتيال وانتحال صفة طبيب وسرقة وضرب وإيذاء.وتطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بفصيلة عرمون على الرّقم: 818503/05، أو الحضور شخصيًّا تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".