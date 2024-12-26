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لبنان

عواصف وأمطار وسيول والحرارة دون معدلاتها بـ 5 درجات.. هذه تفاصيل الطقس!

Lebanon 24
26-12-2024 | 05:58
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، تنشط الرياح و تشتد أحيانا لتصل سرعتها الى 75 كلم/س حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1400 متر وتلامس ليلا ال 1300 متر.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق الجزر اليونانية حيث يحمل معه أمطارا تشتد غزارتها يوم غد الجمعة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة  وعواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج على المرتفعات حتى بعد ظهر يوم السبت، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي آخر مركزه شمال غرب تركيا  مصحوب بكتل هوائية أكثر برودة فيلامس تساقط الثلوج ال 1200 متر ويستمر تأثيره حتى منتصف الأسبوع المقبل حيث ينحسر تدريجيا.
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت، وبين 10 و 19 في محطة طرابلس، وبين 4  و 14 في زحلة .
تحذير: من غزارة الأمطار يوم غد الجمعة، تشكل السيول على بعض الطرق، تساقط حبات البرد وسوء الرؤية في المناطقة الجبلية. 

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع حدوث انفراجات واسعة ، تنشط الرياح أحيانا كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع  1800 متر.
الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، تنشط الرياح و تشتد أحيانا لتصل سرعتها الى 75 كلم/س حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1400 متر وتلامس ليلا ال 1300 متر.
السبت: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل سرعتها الى 65 كم/س، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.
الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وتلامس ليلا ال 1200 متر.
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