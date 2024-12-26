18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عواصف وأمطار وسيول والحرارة دون معدلاتها بـ 5 درجات.. هذه تفاصيل الطقس!
Lebanon 24
26-12-2024
|
05:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، تنشط الرياح و تشتد أحيانا لتصل سرعتها الى 75 كلم/س حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1400 متر وتلامس ليلا ال 1300 متر.
Advertisement
وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق الجزر اليونانية حيث يحمل معه أمطارا تشتد غزارتها يوم غد الجمعة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وعواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج على المرتفعات حتى بعد ظهر يوم السبت، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي آخر مركزه شمال غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية أكثر برودة فيلامس تساقط الثلوج ال 1200 متر ويستمر تأثيره حتى منتصف الأسبوع المقبل حيث ينحسر تدريجيا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت، وبين 10 و 19 في محطة طرابلس، وبين 4 و 14 في زحلة .
تحذير: من غزارة الأمطار يوم غد الجمعة، تشكل السيول على بعض الطرق، تساقط حبات البرد وسوء الرؤية في المناطقة الجبلية.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع حدوث انفراجات واسعة ، تنشط الرياح أحيانا كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر.
الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، تنشط الرياح و تشتد أحيانا لتصل سرعتها الى 75 كلم/س حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1400 متر وتلامس ليلا ال 1300 متر.
السبت: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل سرعتها الى 65 كم/س، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.
الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وتلامس ليلا ال 1200 متر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء رومانسية برفقة زوجها.. فنانة شهيرة تستمتع بوقتها في سويسرا (صور)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية برفقة زوجها.. فنانة شهيرة تستمتع بوقتها في سويسرا (صور)
16:00 | 2024-12-25
25/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة أولاد زوجها.. هكذا احتفلت الإعلامية نبيلة عواد بعيد الميلاد (صور)
Lebanon 24
برفقة أولاد زوجها.. هكذا احتفلت الإعلامية نبيلة عواد بعيد الميلاد (صور)
04:00 | 2024-12-26
26/12/2024 04:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار جديد" يدخل لبنان.. سعره مفاجأة
Lebanon 24
"دولار جديد" يدخل لبنان.. سعره مفاجأة
16:15 | 2024-12-25
25/12/2024 04:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها وأطفالها.. هكذا كانت إطلالة ملكة جمال لبنان السابقة في عيد الميلاد (صورة)
Lebanon 24
برفقة زوجها وأطفالها.. هكذا كانت إطلالة ملكة جمال لبنان السابقة في عيد الميلاد (صورة)
12:00 | 2024-12-25
25/12/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا "تعذيب في لبنان".. سجون الأسد ليست في سوريا فقط!
Lebanon 24
خفايا "تعذيب في لبنان".. سجون الأسد ليست في سوريا فقط!
12:00 | 2024-12-25
25/12/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2024-12-26
3 أسباب... لماذا أوقفت إسرائيل حربها على لبنان؟
09:53 | 2024-12-26
عبدالله: المطلوب وحدة داخلية متراصة
08:59 | 2024-12-26
مفقود منذ شهرين.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
08:50 | 2024-12-26
إصابة عسكريّ.. هذا ما حصل بين الجيش ومسلحين من الجانب السوري
08:44 | 2024-12-26
تمديد إقفال السجل العقاري ودائرة المساحة في النبطية حتى هذا الموعد
08:33 | 2024-12-26
حريق داخل شقة سكنية في الزاهرية
فيديو
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
26/12/2024 17:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
26/12/2024 17:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
26/12/2024 17:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24