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لبنان

انجاز رياضي لبناني جديد.. 3 ميداليات ملوّنة في بطولة آسيا

Lebanon 24
26-12-2024 | 06:17
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أحرز منتخب لبنان للبادل، ثلاث ميداليات ملونّة في بطولة آسيا للناشئين التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة سبع دول.
 
وحصد لبنان المركز الأول وبالتالي الميدالية الذهبية لفئة تحت الـ18 سنة، واحتلت ايران المركز الثاني والامارات العربية المتحدة المركز الثالث. كما احرز لبنان ميدالية فضية لفئة تحت الـ16 سنة، بينما احتلت اليابان المركز الأول.
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كما نجح المنتخب اللبناني في الفوز بالميدالية البرونزية لبطولة آسيا للناشئين المنظمة من الاتحاد الدولي للبادل خلف اليابان والامارات العربية المتحدة.
 
وجاء احراز لبنان الميداليات الثلاث بمواكبة من رئيس البعثة توماس ويل، وتحت اشراف المدرب الأرجنتيني غوستافو ألونزو ومساعده حسين قطيش. 

لبنان

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