بري بحث مع بهية الحريري والسعودي في الأوضاع العامة

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري والرئيس السابق لبلدية صيدا المهندس محمد السعودي، حيث تم عرض للاوضاع العامة والمستجدات وشؤونا إنمانية.