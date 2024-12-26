صحيفة تكشف المدة... إلى متى ستبقى إسرائيل في جنوب لبنان؟

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر بالجيش الإسرائيلي قولهم إن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان أكثر من 60 يوما خلافا لما هو متفق عليه".

وأضافت المصادر: "سنبقى بلبنان حتى يسيطر الجيش اللبناني بالكامل على جنوب البلاد".