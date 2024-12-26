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لبنان

صحيفة تكشف المدة... إلى متى ستبقى إسرائيل في جنوب لبنان؟

Lebanon 24
26-12-2024 | 08:05
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نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر بالجيش الإسرائيلي قولهم إن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان أكثر من 60 يوما خلافا لما هو متفق عليه".
 
وأضافت المصادر: "سنبقى بلبنان حتى يسيطر الجيش اللبناني بالكامل على جنوب البلاد". 
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