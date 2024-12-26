كانوا يُطلقون النار... مُخابرات الجيش أوقفت 4 أشخاص داخل أحد المنتجعات

أوقفت دورية من مخابرات الجيش 4 أشخاص في منطقة الكورة، بعد ضبطهم بالجرم المشهود أثناء قيامهم بإطلاق النار في الهواء داخل أحد المنتجعات، بحسب مندوبة "لبنان 24".

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