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لبنان

كانوا يُطلقون النار... مُخابرات الجيش أوقفت 4 أشخاص داخل أحد المنتجعات

Lebanon 24
26-12-2024 | 08:23
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش 4 أشخاص في منطقة الكورة، بعد ضبطهم بالجرم المشهود أثناء قيامهم بإطلاق النار في الهواء داخل أحد المنتجعات، بحسب مندوبة "لبنان 24".
 
 
 
 
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الكورة

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