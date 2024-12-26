حريق داخل شقة سكنية في الزاهرية

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نشب حريق داخل شقة سكنية في الطابق السادس في منطقة الزاهرية - طرابلس، قرب مدرسة.وتوجهت فرق الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحريق، وعملت على إخماده، فيما تولت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ معالجة حالة اختناق ميدانيًا.وأشارت المعلومات إلى أن الحريق ناجم عن "ماس كهربائي".