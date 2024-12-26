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لبنان

حريق داخل شقة سكنية في الزاهرية

Lebanon 24
26-12-2024 | 08:33
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نشب حريق داخل شقة سكنية في الطابق السادس في منطقة الزاهرية - طرابلس، قرب مدرسة.

وتوجهت فرق الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحريق، وعملت على إخماده، فيما تولت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ معالجة حالة اختناق ميدانيًا.
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وأشارت المعلومات إلى أن الحريق ناجم عن "ماس كهربائي".
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