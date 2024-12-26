وزير الاعلام كرّم الفنان وليد توفيق: هذا التكريم هو لكل فنان لبناني

كرم وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، الفنان وليد توفيق وذلك من ضمن مجموعة جديدة من النجوم الذين صنعوا مجد تلفزيون لبنان.



وتمنى توفيق بعد اللقاء: "ميلاد مجيد للبنان واللبنانيين"، مبديا سعادته للقاء "أخ عزير وغال قبل أن يصبح وزيرا، وهو إنسان يشبهني ويشبه كل لبناني بأصالته وطيبته وانتمائه للبلد، وانا سعيد بأنني كرمت في عهده لاسيما وان هذا التكريم هو لكل فنان لبناني".

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