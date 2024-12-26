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لبنان
تمديد إقفال السجل العقاري ودائرة المساحة في النبطية حتى هذا الموعد
Lebanon 24
26-12-2024
|
08:44
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أعلنت أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في النبطية في بيان، "تمديد اقفال ابوابهما امام المواطنين وذلك لغاية 06-01-2025 ضمنا، الى حين اصلاح الاضرار في شبكة الاتصال التي سببها العدوان الاسرائيلي على لبنان".
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