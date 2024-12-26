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لبنان

بيان من مؤسسة كهرباء لبنان.. هذا ما أعلنته

Lebanon 24
26-12-2024 | 10:20
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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن وضع المشغل إجراءً مؤقتًا وتجريبيًا خلال فترة الأعياد، وذلك من خلال تشغيل مجموعات إنتاجية إضافية في معمل المحركات العكسية الجديد في الذوق ووضعها على الشبكة الكهربائية، بحيث أنه من المرتقب أن تصل قدرة المعمل الإنتاجية راهنًا إلى حوالي //75// ميغاواط لغاية تاريخ 02/01/2025، وذلك نتيجة الاختبارات الجارية من قبل المشغل لاستئناف تشغيل المعمل المذكور، وقالت إن هذا الإجراء المؤقت من شأنه أن يساهم في رفع ساعات التغذية اليومية من 6-8 ساعات إلى 7-9 ساعات يوميًا خلال الفترة المذكورة.
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وأكدت المؤسسة مجددًا في بيانها بأنها ستبقي المواطنين الكرام على بينة بأية مستجدات فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن.
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