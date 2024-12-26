الجيش الاسرائيلي يواصل انتهاكته جنوباً.. وهذا ما جرى مساء اليوم

نفذ الجيش الاسرائيلي عمليتا نسف متزامنتان للمنازل، الاولى في بلدة يارون قضاء بنت جبيل في القطاع الاوسط، والثانية في بلدة كفركلا قضاء مرجعيون في القطاع الشرقي ، حيث وصلت ارتجاجاتهما إلى معظم مناطق الجنوب، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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