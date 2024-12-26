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لبنان

الجيش الاسرائيلي يواصل انتهاكته جنوباً.. وهذا ما جرى مساء اليوم

Lebanon 24
26-12-2024 | 11:18
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نفذ الجيش الاسرائيلي عمليتا  نسف متزامنتان  للمنازل، الاولى في بلدة يارون قضاء بنت جبيل في القطاع الاوسط، والثانية في بلدة كفركلا قضاء مرجعيون في القطاع الشرقي ، حيث وصلت ارتجاجاتهما إلى معظم مناطق الجنوب، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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