سرقة أكثر من 1500 دولار أميركي ومستندات.. اليكم ما حصل في معرض للسيارات!

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أعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان مساء اليوم الخميس انه "بتاريخ 19-12-2024، ادعى مواطن أن مجهولا أقدم على سرقة محفظة بداخلها مبلغ مالي قدره /1,700/ $ ومستندات لسيارات وذلك من داخل معرض سيارات عائد له في محلة تلعباس الغربي.على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هويته، ويدعى أ. ح. (مواليد عام 2010، لبناني).بتاريخ 20-12-2024، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة عرقا.بالتحقيق معه بحضور مندوبة الأحداث، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذ عملية السرقة، وانه قام بصرف المبلغ المسروق ورمى الاوراق التي كانت بالمحفظة. كما أضاف انه كان بصدد سرقة سيارة نوع "فان" من معرض سيارات آخر.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ".