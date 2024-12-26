Advertisement

لبنان

سرقة أكثر من 1500 دولار أميركي ومستندات.. اليكم ما حصل في معرض للسيارات!

Lebanon 24
26-12-2024 | 11:34
A-
A+
Doc-P-1297876-638708354652228216.jpg
Doc-P-1297876-638708354652228216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان مساء اليوم الخميس انه "بتاريخ 19-12-2024، ادعى مواطن أن مجهولا أقدم على سرقة محفظة بداخلها مبلغ مالي قدره /1,700/ $ ومستندات لسيارات وذلك من داخل معرض سيارات عائد له في محلة تلعباس الغربي.
Advertisement

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هويته، ويدعى أ. ح. (مواليد عام 2010، لبناني).

بتاريخ 20-12-2024، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة عرقا.

 بالتحقيق معه بحضور مندوبة الأحداث، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذ عملية السرقة، وانه قام بصرف المبلغ المسروق ورمى الاوراق التي كانت بالمحفظة. كما أضاف انه كان بصدد سرقة سيارة نوع "فان" من معرض سيارات آخر.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:07 | 2024-12-26
16:27 | 2024-12-26
16:27 | 2024-12-26
15:17 | 2024-12-26
15:17 | 2024-12-26
15:01 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24