تفاصيل مثيرة كشفت.. إليكم جديد تفجيرات "البيجر"

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وأدلى المراسل العسكري "يانون شالوم" بتفاصيل جديدة عن العملية التي استهدفت عناصر "حزب الله" باستخدام أجهزة "بيجر".وذكر أن "هجوم أجهزة اتصال حزب الله الذي نفذته إسرائيل قبل أشهر، كان من المفترض أن يكون بداية الحرب"، موضحاً أنه "في هجوم أجهزة البيجر الذي وقع في لبنان لم ينفجر ما لا يقل عن 15000 جهاز كان يحملها عناصر حزب الله في وقت التفعيل النهائي لتفجير هذه الأجهزة".وذكرت وسائل إعلام إسرائيليلة أنه "كانت هناك مخاوف بكشف التقنية التي استخدمتها إسرائيل، كما أن الهجوم كان من المفترض أن ينطلق مع بداية الحرب، حيث صرح مسؤول أمني أن هذا كان سيقود إلى نجاح العملية". (روسيا اليوم)