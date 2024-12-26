Advertisement

لبنان

تفاصيل مثيرة كشفت.. إليكم جديد تفجيرات "البيجر"

Lebanon 24
26-12-2024 | 11:47
A-
A+
Doc-P-1297878-638708356772053129.jpg
Doc-P-1297878-638708356772053129.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر أن "15 ألف جهاز اتصال لاسلكي بيجر التي حملها عناصر حزب الله لم تنفجر خلال الهجوم الذي قامت به إسرائيل".

وأدلى المراسل العسكري "يانون شالوم" بتفاصيل جديدة عن العملية التي استهدفت عناصر "حزب الله" باستخدام أجهزة "بيجر".
Advertisement

وذكر أن "هجوم أجهزة اتصال حزب الله الذي نفذته إسرائيل قبل أشهر، كان من المفترض أن يكون بداية الحرب"، موضحاً أنه "في هجوم أجهزة البيجر الذي وقع في لبنان لم ينفجر ما لا يقل عن 15000 جهاز كان يحملها عناصر حزب الله في وقت التفعيل النهائي لتفجير هذه الأجهزة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيليلة أنه "كانت هناك مخاوف بكشف التقنية التي استخدمتها إسرائيل، كما أن الهجوم كان من المفترض أن ينطلق مع بداية الحرب، حيث صرح مسؤول أمني أن هذا كان سيقود إلى نجاح العملية". (روسيا اليوم) 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:07 | 2024-12-26
16:27 | 2024-12-26
16:27 | 2024-12-26
15:17 | 2024-12-26
15:17 | 2024-12-26
15:01 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24