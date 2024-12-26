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لبنان

ياسين وريزا يطلقان غدا المرحلة الأولى من توزيع المساعدات في الهرمل

Lebanon 24
26-12-2024 | 11:54
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يطلق منسق لجنة الطوارئ الحكومية ووزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الغذائية ومساعدات النظافة على العائلات اللبنانية العائدة من سوريا في منطقة الهرمل، في إطار برنامج الاستجابة الإنسانية المشترك بين الحكومة اللبنانية ومنظمات الأمم المتحدة في لبنان، بالتعاون مع وحدة إدارة الكوارث في محافظة بعلبك - الهرمل، قائمقامية الهرمل، اتحاد بلديات الهرمل وبالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، منظمة اليونيسف، الصليب الأحمر اللبناني، على أن يستكمل التوزيع في باقي المناطق خلال الأيام المقبلة، الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الجمعة في سرايا الهرمل، وعند الساعة الثانية عشرة والربع  ظهرا في بلدية القصر.
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