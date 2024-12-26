افرام: الاستحقاق الرئاسي يحمل فجراً جديداً للبنان

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التقى رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام السفير السعودي في لبنان وليد بخاري.وقال بعد لقائه بخاري: "سررت بلقاء مميز جمعني بسعادة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، تبادلنا خلاله الحديث عن تطورات المنطقة، والاستحقاق الرئاسي في لبنان بما يحمله من فجر جديد نتوقعه لهذا الوطن، ومن إيجابيات مرتقبة لزمن تأسيسي للبنان الجديد. كما عرضنا للعلاقات الأخوية التي تجمع بلدينا، خصوصا أن المملكة كانت حاضرة في تاريخ لبنان القديم والمعاصر، وما حملت يوما إلا الخير لشعبنا وما عملت إلا في سبيل مصلحته".أضاف: "تطرقنا إلى أهمية إحلال الاستقرار فيه، وأن يكون الهم الأوحد للبنانيين هو مصلحة لبنان أولا وأخيرا، وألا يسمحوا أن يكون لبنان أبدا منصة تهدد الأمن القومي العربي بأي شكل من الأشكال، والانصراف إلى إعادة بناء المؤسسات لترسيخ مسيرة من النهوض والازدهار والسلام".