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لبنان

هكذا علّق "الحزب" على العدوان الاسرائيلي على اليمن

Lebanon 24
26-12-2024 | 12:29
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دان "حزب الله" مساء اليوم في بيان، "العدوان الإسرائيلي الواسع على اليمن العزيز بمشاركة أميركية - بريطانية، والذي استهدف منشآت مدنية ‏واقتصادية ومرافق حيوية، وذلك في انتهاكٍ فاضحٍ للقوانين الدولية والإنسانية، وإمعانا في غطرسته وتوحشه واستكمال حروبه المفتوحة  على  شعوب منطقتنا العربية والإسلامية لا سيما في فلسطين ولبنان وسوريا".
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واعتبر "الحزب" في بيانه ان "هذا العدوان الجديد على الأراضي اليمنية جاء نتيجة فشل العدو  في مواجهة الضربات ‏العسكرية اليمنية ونتيجة صلابة الموقف اليمني في دعمه الشجاع لقضية الشعب الفلسطيني في حقه بأرضه وحريته، وإصراره على نصرة ومساندة غزة الأبية".
كما جدد "حزب الله" تضامنه الكامل ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني العزيز والأبي والذي يواصل ثباته وصموده في هذا الخيار، مؤكداً "ثقته بهذا الشعب المقاوم الذي يواصل طريق الصمود والكرامة مع قيادته الحكيمة والشجاعة لمواجهة هذا العدوان".


وختم: "إنّنا ندعو كل أحرار العالم وكل القوى الشريفة والمقاومة في منطقتنا العربية والإسلامية إلى التكاتف لمواجهة هذا العدوان ‏ورفع الصوت عالياً أمام الصمت الدولي ومؤسساته العاجزة والمستسلمة للإرادة الأميركية، مؤكدين أنه في مواجهة هذا العدو وداعميه لا خيار لشعوبنا إلا بمزيدٍ من الصمودِ ‏والمقاومة". ‏
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