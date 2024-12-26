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لبنان

بيان جديد للجيش بِشأن توغّل قوات إسرائيلية في وادي الحجير.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
26-12-2024 | 15:17
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إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتوغُّل قوات تابعة للعدو الإسرائيلي في القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير - الجنوب، اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان مساء اليوم، انه "بعد سلسلة اتصالات أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism)، انسحبت القوات الاسرائيلية من مناطق في البقعة المذكورة، فيما عمل الجيش على إزالة سواتر ترابية كانت قد أقامتها لإغلاق إحدى الطرق في وادي الحجير، وأعاد فتح الطريق".
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وتتابع قيادة الجيش الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism).
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