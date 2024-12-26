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لبنان

بوحبيب ينقل رسالة إلى دمشق: لبنان يتطلع لأفضل العلاقات

Lebanon 24
26-12-2024 | 16:27
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أعلنت وزارة الخارجية على منصة إكس، اليوم الخميس أن "وزير الخارجية عبد الله بوحبيب نقل الرسالة، وهي الأولى إلى الإدارة الجديدة في دمشق، إلى نظيره السوري أسعد حسن الشيباني خلال اتصال هاتفي".
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وجاء في الرسالة، ان "لبنان يتطلع إلى أفضل علاقات الجوار مع سوريا".


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