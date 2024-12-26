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لبنان
بين الإنتظار أو قطع الأمل
Lebanon 24
26-12-2024
|
18:07
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يُمضي عدد من المرشحين للرئاسة الأولى أوقاتاً بين الانتظار أو قطع الأمل، من جدوى تداول أسمائهم في البورصة الرئاسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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