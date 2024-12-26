قائد الجيش في السعودية: الرئاسة ومرحلة ما بعد وقف النار

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وقد اعلنت قيادة الجيش ان قائد الجيش العماد غادر لبنان إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي. وسيتناول البحث التعاون بين جيشَي البلدين وسبل دعم المؤسسة العسكرية، بخاصة في ظل التحدّيات التي تواجهها حاليًّا.والوضع اللبناني اضافة الى المستجدات في سوريا، كانت على طاولة الاجتماع الوزاري الاستثنائي في مجلس التعاون الخليجي الذي اجتمع في الكويت امس. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ‏خلال الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في الكويت، على "أننا نؤكد دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما".وقال: إن "الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية»، مضيفا: «نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الموقتة كما نشيد بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وندعو لتكريس لغة الحوار".بدوره، أكد وزير خارجية الكويت عبدلله علي اليحيا، في الاجتماع "دعم بلاده الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض التدخل الخارجي"، مشددا على أنه "يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية".