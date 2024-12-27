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لبنان
بالصورة.. غارة إسرائيلية على قوسايا
Lebanon 24
27-12-2024
|
00:23
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مستمرًا في خرق اتفاق وقف النار، شنّ العدو الإسرائيلي صباح اليوم غارة على مرتفعات قوسايا، حسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
وكانت قد سمعت أصوات انفجارات صباح اليوم في السلسلة الشرقية، وسط تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي.
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بالصورة..
إسرائيلية
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