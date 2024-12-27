Advertisement

لبنان

بالصورة.. غارة إسرائيلية على قوسايا

Lebanon 24
27-12-2024 | 00:23
A-
A+
Doc-P-1298024-638708815053774949.png
Doc-P-1298024-638708815053774949.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مستمرًا في خرق اتفاق وقف النار، شنّ العدو الإسرائيلي صباح اليوم غارة على مرتفعات قوسايا، حسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
 
وكانت قد سمعت أصوات انفجارات صباح اليوم في السلسلة الشرقية، وسط تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. هذا ما فعلته غارة إسرائيلية بمستشفى في الجنوب
lebanon 24
27/12/2024 10:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: مقتل إسرائيلية متأثرة بجراحها نتيجة عملية الطعن في مدينة هرتسليا
lebanon 24
27/12/2024 10:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: معلومات عن إصابات في عملية إطلاق نار في مدينة هرتسليا قرب تل أبيب
lebanon 24
27/12/2024 10:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القسام: أحد عناصرنا فجر نفسه بحزام ناسف في قوة إسرائيلية من 5 جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح في منطقة تل الزعتر شرقي مخيم جباليا
lebanon 24
27/12/2024 10:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24

بالصورة..

إسرائيلية

قوسايا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:44 | 2024-12-27
03:41 | 2024-12-27
03:38 | 2024-12-27
03:32 | 2024-12-27
03:30 | 2024-12-27
03:15 | 2024-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24