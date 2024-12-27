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لبنان
بكركي عن" صورة الخماسية" في الميلاد: ثوابتنا واضحة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
27-12-2024
|
01:15
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علّق مصدر نيابي على الصورة التي ظهر فيها خمسة مرشحين لرئاسة الجمهورية في بكركي يوم عيد الميلاد وهم : اللواء الياس البيسري، الوزير زياد بارود، النائب إبراهيم كنعان، السفير جورج خوري والنائب فريد الخازن بالقول: "مرتا مرتا انت مهتمة بأمور كثيرة والمطلوب واحد".
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واشار المصدر الى انه سمع كلاما في اليوم ذاته من سيد بكركي أثناء التهاني بعيد الميلاد مفاده بأن الصرح لديه ثوابت وطنية ، وهي : صورة لبنان وهويته ، العيش المشترك ، الإنماء المتوازن ،الحياد ، حصرية السلاح بيد الجيش ،السيادة الشاملة والمطلقة ، العدالة ، عدم التمييز ، الإصلاح ، وكلها اليوم على عاتق فريق رئيس الجمهورية الجديد ، من دون أي مساومة أو مسايرة أو تخاذل مثلما كان يحصل من قبل، فمن هو الرئيس المستعد لتطبيق هذه الخيارات وغيرها".
وتابع المصدر نقلا عن سيد بكركي" بكركي ترحب بكل المرشحين وجميعهم أبناؤها من دون تمييز ولق هذه الثوابت، فمن سينفذ هذه المهمة الإنقاذية بكل دقة وأمانة تحت سقف إتفاق الطائف والدستور؟"
المصدر: خاص لبنان24
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