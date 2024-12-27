بكركي عن" صورة الخماسية" في الميلاد: ثوابتنا واضحة

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واشار المصدر الى انه سمع كلاما في اليوم ذاته من سيد بكركي أثناء التهاني بعيد الميلاد مفاده بأن الصرح لديه ثوابت وطنية ، وهي : صورة لبنان وهويته ، العيش المشترك ، الإنماء المتوازن ،الحياد ، حصرية السلاح بيد الجيش ،السيادة الشاملة والمطلقة ، العدالة ، عدم التمييز ، الإصلاح ، وكلها اليوم على عاتق فريق رئيس الجمهورية الجديد ، من دون أي مساومة أو مسايرة أو تخاذل مثلما كان يحصل من قبل، فمن هو الرئيس المستعد لتطبيق هذه الخيارات وغيرها".وتابع المصدر نقلا عن سيد بكركي" بكركي ترحب بكل المرشحين وجميعهم أبناؤها من دون تمييز ولق هذه الثوابت، فمن سينفذ هذه المهمة الإنقاذية بكل دقة وأمانة تحت سقف إتفاق الطائف والدستور؟"