"التيار" للمناصرين: قاطعوا الاحتفال

Advertisement

لفت مصدر مطلع على أجواء الحراك السياسي في المتن الشمالي الى أن إتصالات كثيرة وردت من مركزية "التيار الوطني الحر" الى عدد من المناصرين "المشتركين" بين "التيار" وأحد النواب المتنيين طالبين منهم عدم حضور رسيتال ميلادي رعاه هذا النائب. المصدر أشار الى أن حوالي تسعين في المئة ممن تم الإتصال بهم لم يستجيبوا للطلب بل إعتبروا أن المناسبة دينية ولا أحد يملي عليهم ماذا يفعلون وحضروا الرسيتال الذي كان مميزاً وجمع حضورا من مختلف قرى وبلدات المتن الشمالي .