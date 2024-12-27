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لبنان

مساع لتطبيع علاقات الدولتين

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
27-12-2024 | 01:45
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بالرغم من الخطاب الحاد الذي يرفعه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ضد ايران منذ توليه الحكم في سوريا، الا ان الواقع السياسي مختلف الى حد ما عن التصريحات الاعلامية والعلنية.
وبحسب مصادر مطلعة فان اتصالات غير مباشرة تحصل بين طهران والحكم الجديد في سوريا وتحديدا عبر الاتراك بهدف العودة بالحد الادنى الى تطبيع العلاقات السياسية بين الدولتين.
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وتقول المصادر ان المرحلة الاولى، في حال نجاح الاتصالات قد تشهد عودة القنصلية الايرانية الى العمل بشكل طبيعي في العاصمة السورية وهذا ما قد ينقل العلاقة من مستوى الى اخر.
 
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

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