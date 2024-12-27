Advertisement

لبنان

لا زيارات جديدة الى سوريا!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-12-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1298065-638708861606662513.png
Doc-P-1298065-638708861606662513.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استبعد مصدر لبناني معارض حصول زيارات سياسية الى سوريا، وتحديدا من قيادات الصف الاول، وذلك بعد زيارة النائب السابق وليد جنبلاط والتعليقات التي رافقتها بسبب تعامل الشارع مع الحدث.

وتعتبر المصادر ان زيارة بعض الشخصيات السياسية، وتحديدا المعارضة واردة وقد تكون رسمية بهدف لقاء شخصيات من النظام الجديد او غير رسمية بهدف زيارة دمشق "للاحتفال" بالنظام الجديد.
Advertisement

وترى المصادر ان التطورات الامنية في بعض المحافظات السورية وتحديدا في الساحل وحمص، سيساهم ايضا في الحد من اي حماسة زائدة لدى قيادات اساسية راغبة بزيارة الشام.
 
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:44 | 2024-12-27
03:41 | 2024-12-27
03:38 | 2024-12-27
03:32 | 2024-12-27
03:30 | 2024-12-27
03:15 | 2024-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24