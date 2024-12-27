لا زيارات جديدة الى سوريا!

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وتعتبر المصادر ان زيارة بعض الشخصيات السياسية، وتحديدا المعارضة واردة وقد تكون رسمية بهدف لقاء شخصيات من النظام الجديد او غير رسمية بهدف زيارة دمشق "للاحتفال" بالنظام الجديد.وترى المصادر ان التطورات الامنية في بعض المحافظات السورية وتحديدا في الساحل وحمص، سيساهم ايضا في الحد من اي حماسة زائدة لدى قيادات اساسية راغبة بزيارة الشام.