سيارات لبنانية "مهددة".. مفاجأة من سوريا

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تحدثت معلوماتٌ واردة من سوريا عن أن نشاط العصابات الإجرامية يتصاعد على خط دمشق باتجاه المصنع اللبناني، وآخر حادثة في هذا الإطار تمثلت في تعرض 4 شبان لبنانيين لإطلاق النار على بعد كيلومترات قليلة من الحدود بين لبنان وسوريا.وأشارت المعلومات إلى أن السيارة التي تم إطلاق النار عليها تعرّضت للتفكيك والسرقة بعد ساعتين فقط من الحادثة، إذ باتت من دون أيّ محتويات ميكانيكية وغيرها، ما يشير إلى أن هناك جماعات متخصصة في سرقة السيارات تعمل على رصد المركبات المتوقفة أو المتضررة للاستفادة من قطعها.