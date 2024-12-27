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لبنان

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت.. هكذا أصبحت

Lebanon 24
27-12-2024 | 02:35
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صدر جدول جديد بأسعار المحروقات وجاء على الشكل التالي:

بنزبن 95: 1410.000 (+15000)
بنزين 98: 1450.000 (+16000)
المازوت:  1317.000 (+6000)
الغاز: 986.000 (0)
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