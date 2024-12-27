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لبنان

جديد جريمة مقتل عبير رحال.. تفاصيل عديدة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-12-2024 | 03:00
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أثارت قضيَّة مقتل الإعلاميّة عبير رحّال على يد زوجها خليل مسعود، أمس الخميس داخل المحكمة الشرعية في شحيم - قضاء الشوف، سلسلة تساؤلاتٍ عن الحماية المتوافرة للمحاكم الشرعية من قبل القوى الأمنية.
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وما تبين، بحسب المعلومات، هو أنَّ مسعود أدخل مسدسه الحربي تحت ثيابه إلى داخل حرَم المحكمة وتحديداً إلى الممرات المؤدية إلى الغرف المخصصة للموظفين، مشيرة إلى أنَّ مسعود كان نسّق عملية القتل من خلال أمرين:
- الأول وهو تسجيل الفيديو الذي نشره عبر صفحته على "فيسبوك" قبل تنفيذ الجريمة ونشره الحديث  عن رحال وتفاصيل تتعلق بحياتهما الزوجية بشكل متزامن مع الحادثة.
 
- الثاني وهو تنسيق الهروب من المحكمة عبر سيارته باتجاه منطقة المعنية - الشوف حيث قتل نفسه، وذلك من دون أي ملاحقة فعلية حصلت لتوقيفه داخل حرم المحكمة.
 
ووفقاً للمصادر، فإن مسألة نشر الفيديو بسرعةٍ فائقة مع تنفيذ الجريمة طرح علامة استفهام حول إمكانية تورّط شخصٍ آخر في الأمر باعتبار أنَّ تحميل فيديو لمدة 21 دقيقة على الفيسبوك ومن هاتف محمول قد لا يكون بالأمر السهل تقنياً. 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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