أمرٌ لن تقوم به المصارف

كشف مصدر ناشط في السوق المالي أنَّ المصارف ليست قادرة على الإنخراط في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة مقارنة بما حصلَ عام 2006 إثر انتهاء حرب تمّوز بين لبنان وإسرائيل.

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وذكر المصدر أنّ قدرة المصارف على التسليف محدودة وقد لا تكون متوافرة أيضاً في ظل الأزمة المالية التي تمرّ بها البلاد، موضحاً أنَّ المؤسسات المصرفية سعت وتسعى لترميم نفسها مالياً في حين أن نشاطها التجاري ليس فعالاً كما يجب، وبالتالي فإن استحالة تمويل إعادة الإعمار من قبلها قائمة إلى حدّ كبير.