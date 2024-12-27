بيان يوضح.. لهذا السبب توقفت أوجيرو مؤقتًا عن إصدار فواتير الاتصالات

أعلنت هيئة "أوجيرو" في بيان أنّه "تتوقف جباية فواتير اتصالات مشتركي الهيئة سنويًّا يوم 23 كانون الأول لسبب جردة نهاية العام الماليّة على أن تعود لطبيعتها في 2 كانون الثاني من السنة الجديدة".



أضافت:" هذا الإجراء لا علاقة له بمشاكل في الفوترة، حيث أن الفواتير قد صدرت بالفعل، ولا بأرقام الفلكية تنافيًا مع ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام".

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