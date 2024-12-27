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لبنان

بيان يوضح.. لهذا السبب توقفت أوجيرو مؤقتًا عن إصدار فواتير الاتصالات

Lebanon 24
27-12-2024 | 03:10
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أعلنت هيئة "أوجيرو" في بيان أنّه "تتوقف جباية فواتير اتصالات مشتركي الهيئة سنويًّا يوم 23 كانون الأول لسبب جردة نهاية العام الماليّة على أن تعود لطبيعتها في 2 كانون الثاني من السنة الجديدة".

أضافت:" هذا الإجراء لا علاقة له بمشاكل في الفوترة، حيث أن الفواتير قد صدرت بالفعل، ولا بأرقام الفلكية تنافيًا مع ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام".
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