مؤتمر صحافي لـ "لقاء جمعيات المودعين" الاثنين

يعقد "لقاء جمعيات المودعين" مؤتمرا صحافيا، برعاية وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين 30 الحالي في مكتب الوزارة - بناية ستاركو - بلوك A, الطابق الثاني، من إجل الاضاءة على المطالب السريعة و الملحة للمودعين وإطلاق النداء الاخير.

Advertisement