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لبنان

مؤتمر صحافي لـ "لقاء جمعيات المودعين" الاثنين

Lebanon 24
27-12-2024 | 03:32
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يعقد "لقاء جمعيات المودعين" مؤتمرا صحافيا، برعاية وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين 30 الحالي في مكتب الوزارة - بناية ستاركو - بلوك A, الطابق الثاني، من إجل الاضاءة على المطالب السريعة و الملحة للمودعين وإطلاق النداء الاخير.
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