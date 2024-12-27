مخزومي: شطح رجل دولة تميّز بنهجه السيادي وفكره المنفتح

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "11 عامًا على استشهاد الوزير محمد شطح، الذي نستذكره رجل دولة تميّز بنهجه السيادي وفكره المنفتح والمعتدل، فكان شهيد معركة الحرية والاستقلال. الرحمة والسلام لروحه ولأرواح الشهداء الذين سقطوا من أجل أن يبقى الوطن".

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