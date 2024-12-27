مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الغذائية في الجنوب

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية في لبنان توزيع مساعداته الإغاثية من مواد غذائية و ايوائية و كسوة شتوية و بطانيات على العائلات النازحة من محافظة الجنوب، في إطار التدخل الاغاثي العاجل لصالح العائلات النازحةو التي وزعت في قضاء صيدا ، حيث شملت المساعدات الإغاثية المقدمة اليوم ٥٩١ عائلة و استفاد منها أكثر من ٢٩٠٠ فرد.

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