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لبنان
مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الغذائية في الجنوب
Lebanon 24
27-12-2024
|
03:41
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يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية في لبنان توزيع مساعداته الإغاثية من مواد غذائية و ايوائية و كسوة شتوية و بطانيات على العائلات النازحة من محافظة الجنوب، في إطار التدخل الاغاثي العاجل لصالح العائلات النازحةو التي وزعت في قضاء صيدا ، حيث شملت المساعدات الإغاثية المقدمة اليوم ٥٩١ عائلة و استفاد منها أكثر من ٢٩٠٠ فرد.
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