عن ضباط سوريا في لبنان.. ماذا قال جنبلاط؟

كتب رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على "أكس": "استيقظت أخيراً الخارجية اللبنانية من سباتها العميق ولاحظت ان تغييرا حدث في سوريا وهل يمكن للأجهزة الامنية ان تفعل نفس الشيء وتعتقل كبار المسؤولين من النظام السابق الذين يمرون عبر الحدود ويفرون عبر المطار".

استيقظت أخيراً الخارجية اللبنانية من سباتها العميق ولاحظت ان تغييرا حدث في سوريا وهل يمكن للأجهزة الامنية ان تفعل نفس الشيء وتعتقل كبار المسؤولين من النظام السابق الذين يمرون عبر الحدود ويفرون عبر المطار #سوريا pic.twitter.com/7zOQxviJDf — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 27, 2024 Advertisement