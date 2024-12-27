ريفي: وعد الشهيد شطح يتحقق ولبنان على طريق استعادة سيادته

كتب النائب أشرف ريفي على منصة "إكس": "في مثل هذا اليوم إغتال محور الشر الوزير محمد شطح، فكان أحد شهداء الإستقلال الثاني الكبار الذي قارَع المحور بكلمة الحق، فردوا بالسيارة المفخخة. وعد الشهيد محمد شطح يتحقق، ولبنان على طريق استعادة سيادته كاملة. فلترتح نفسك في عليائك، لأن لبنان الذي أحببَت كسَر السجنَ الكبير".

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