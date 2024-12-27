مطلوب بعدّة جرائم... قوى الأمن أوقفته في الشياح بعد مُراقبة دقيقة

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللّبنانية، كثّفت القطعات المختصّة جهودها الميدانيّة والاستعلاميّة للعمل على تحديد أماكن وجودهم بغية توقيفهمنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان أحد المطلوبين للقضاء بموجب /5/ ملاحقات قضائيّة بجرائم: مخدّرات، تهديد، التّسبب بإيذاء وجلب منفعة، وقد تبيّن أنّه يستخدم، في تنقلاته، بطاقة هويّة مغايرة، ويُدعىع. ش. (مواليد عام 1975، لبناني)بتاريخ 20-12-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الشّيّاح. وبتفتيشه ضبطت بحوزته بطاقة هويّة باسم مغاير.تم تسليمه إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.