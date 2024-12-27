القاضية غادة عون: ليشرق نور الرب علينا وعلى بلادنا وليمحُ كل ظلمة وفساد وشر

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كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "اكس":"صباح الاحبة صباح الاوادم. ميلاد مجيد. ولد المسيح هللويا ويدعى اسمه عمانويل ما معناه الله معنا، واذا كان الله معنا فمن علينا؟ رغم كل الاضطهادات والتجارب والمحن يبقى الله مع اولاده الذين وثقوا به ووضعوا رجاءهم فيه. ليشرق نور الرب علينا وعلى بلادنا وليمح كل ظلمة وفساد وشر. المجد لله في العلى وعلى الارض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. ولد المسيح هللويا".