نقيب الأطباء: كل عام والمجتمع الطبي بألف خير

توجه نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش في بيان، بالشكر والمعايدة لأطباء لبنان "اينما وجدوا "وقال : "مع حلول سنة جديدة وانقضاء عام حفل بشتى أنواع التحديات للجهاز الطبي ، خصوصًا في مرحلة الحرب حيث عاين الأطباء أكثر من عشرين ألف حالة بين جريح ومصاب ومريض تعاملوا معها بحرفية كاملة وانسانية عارمة".

واذ تقدم من كل طبيب في لبنان "باحر التهاني بحلول السنة الجديدة والتمنيات القلبية بأن تحمل كل الخير والبركة والأمن والسلام والصحة للجميع"، تقدم من" كل طبيب بالشكر على ما قدمه من تضحيات وعمل انساني".

وختم:"كل عام والمجتمع الطبي بالف خير".