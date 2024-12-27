تعميم من مصرف لبنان... هؤلاء سيحصلون على دفعتين شهريتين

صدر عن مصرف لبنان بيان يطلب فيه من المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين، خلال شهر كانون الثاني 2025، لكل المستفيدين من التعميمَين الأساسيين رقم 158 و166.

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