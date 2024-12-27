14
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تعميم من مصرف لبنان... هؤلاء سيحصلون على دفعتين شهريتين
Lebanon 24
27-12-2024
|
05:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن مصرف لبنان بيان يطلب فيه من المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين، خلال شهر كانون الثاني 2025، لكل المستفيدين من التعميمَين الأساسيين رقم 158 و166.
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان مهم لمصرف لبنان... هذه تفاصيله
Lebanon 24
بيان مهم لمصرف لبنان... هذه تفاصيله
27/12/2024 16:29:27
27/12/2024 16:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ جوي على معبر لبناني.. بيانٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
هجومٌ جوي على معبر لبناني.. بيانٌ إسرائيلي يتحدّث
27/12/2024 16:29:27
27/12/2024 16:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان يوضح.. لهذا السبب توقفت أوجيرو مؤقتًا عن إصدار فواتير الاتصالات
Lebanon 24
بيان يوضح.. لهذا السبب توقفت أوجيرو مؤقتًا عن إصدار فواتير الاتصالات
27/12/2024 16:29:27
27/12/2024 16:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
طليق ممثلة شهيرة يحسم حقيقة زواجه من روبي.. ويصدر بيانًا
Lebanon 24
طليق ممثلة شهيرة يحسم حقيقة زواجه من روبي.. ويصدر بيانًا
27/12/2024 16:29:27
27/12/2024 16:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
مصرف لبنان
بيان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عُرفت بصوتها القوي.. وفاة نجمة شهيرة بعد خضوعها لعملية جراحية وهذا ما حصل
Lebanon 24
عُرفت بصوتها القوي.. وفاة نجمة شهيرة بعد خضوعها لعملية جراحية وهذا ما حصل
00:05 | 2024-12-27
27/12/2024 12:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أسباب... لماذا أوقفت إسرائيل حربها على لبنان؟
Lebanon 24
3 أسباب... لماذا أوقفت إسرائيل حربها على لبنان؟
10:00 | 2024-12-26
26/12/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارات لبنانية "مهددة".. مفاجأة من سوريا
Lebanon 24
سيارات لبنانية "مهددة".. مفاجأة من سوريا
02:45 | 2024-12-27
27/12/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 6 أشهر من زواجها من ناصيف زيتون... دانييلا رحمة: أصبحت قريبة من هذا الأمر
Lebanon 24
بعد 6 أشهر من زواجها من ناصيف زيتون... دانييلا رحمة: أصبحت قريبة من هذا الأمر
05:38 | 2024-12-27
27/12/2024 05:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
زلازل وقعت في سوريا وانفجارات وصل صداها إلى تركيا.. هل شنّت إسرائيل هجوما نوويا على طرطوس؟
Lebanon 24
زلازل وقعت في سوريا وانفجارات وصل صداها إلى تركيا.. هل شنّت إسرائيل هجوما نوويا على طرطوس؟
00:05 | 2024-12-27
27/12/2024 12:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
09:24 | 2024-12-27
تسعيـرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول 2024 صدرت.. إطلعوا عليها
09:14 | 2024-12-27
عن زيادة التغذية بالكهرباء... هذا آخر ما كشفه وزير الطاقة
08:12 | 2024-12-27
بري استقبل سمير عساف وبيار الضاهر
08:09 | 2024-12-27
الراعي استقبل بطريرك الارمن الكاثوليك ووفداً من "التقدمي" للمعايدة
08:06 | 2024-12-27
وفد من "حزب الله" في الشمال زار طوني فرنجيه
08:06 | 2024-12-27
الجيش و"اليونيفيل" تفقدا مواقع كان العدوّ توغّل فيها
فيديو
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
27/12/2024 16:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
27/12/2024 16:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
27/12/2024 16:29:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24