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لبنان

تعميم من مصرف لبنان... هؤلاء سيحصلون على دفعتين شهريتين

Lebanon 24
27-12-2024 | 05:55
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صدر عن مصرف لبنان بيان يطلب فيه من المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين، خلال شهر كانون الثاني 2025، لكل المستفيدين من التعميمَين الأساسيين رقم 158 و166.
 
 
 التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
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