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لبنان

محرّك أساسيّ لتهريب الأسلحة بين لبنان وسوريا يقع في قبضة "أمن الدولة"

Lebanon 24
27-12-2024 | 05:58
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 اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان انه "بعد رصده ومتابعته منذ مدّة، تمكّنت فجر اليوم ، دوريّة من مديريّة عكّار الإقليميّة في أمن الدولة – مكتب القبيّات، من توقيف (م.ح.) الذي يُعتبر محرّكاً أساسيّاً لعمليّات تهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان عبر معابر غير شرعيّة في الحدود الشماليّة للبنان.
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وبعد تفتيش منزله حيث تم توقيفه، عثرت عناصر أمن الدولة على 25 بندقيّة كلاشينكوف وبندقيّة BKC، بالإضافة إلى بعض الذخائر التي تمّت مصادرتها، ويجري التحقيق معه تحت إشراف القضاء المختصّ".
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