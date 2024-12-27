عن سعر الموز... إليكم ما أعلنته وزارة الزراعة

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صدر عن وزارة الزراعة البيان التالي:في إطار دعم مزارعي الموز الذين تأثروا من جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، وحرصًا على استمرارية هذا القطاع الزراعي الحيوي الذي يشكل مصدر رزق أساسي لآلاف العائلات اللبنانية، تُعلن وزارة الزراعة، وبعد سلسلة مشاورات أجرتها مع النقابات والجمعيات الزراعية المعنية، عن تحديد سعر توجيهي لكيلوغرام الموز من باب المزرعة بقيمة 35,000 ليرة لبنانية.يأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة لتعويض المزارعين عن خسائرهم وضمان استدامة القطاع الزراعي عبر تشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة الموز. كما يُسهم هذا الإجراء في دعم الإنتاج المحلي وتسويقه في الأسواق المحلية والخارجية.تؤكد الوزارة أن هذا السعر التوجيهي جاء تحقيقًا للتوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك، وتشدد على أهمية التزام جميع الأطراف المعنية به لضمان تحقيق العدالة والإنصاف. كما تجدد الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب المزارعين ومعالجة أي عقبات قد تواجههم بالتنسيق مع الجهات المختصة.